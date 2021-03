Circle K jätab ilma maskita ostjad teenindamata

Alates 11. märtsist ei täideta toidutellimusi Circle K teenindusjaamades külastajatele, kes ei kanna maski. See tähendab, et kõik teenindusjaama külastajad, kes soovivad hot-dogi, burgerit, wrapperit, wrapi või mõnda muud toodet teenindusletist, palutakse kanda maski. «Kliendile, kes on maski unustanud, pakume lahkelt maski ka teenindusjaama meeskonna poolt ning kui klient otsustab seda mitte kanda, ei saa me tema toidutellimust vastu võtta,» selgitas Veigel.