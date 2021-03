Eesti langes talentide eelistatumate sihtriikide edetabelis 11 koha võrra

Boston Consulting Groupi ja maailma juhtivaid tööportaale ühendava võrgustiku The Network läbi viidud ülemaailmsest tööturu-uuringust selgus, et Ameerika Ühendriigid ei ole enam rahvusvaheliste talentide silmis esimene valik, kuhu soovitakse töö nimel kolida.

Eelistatuimaks riigiks tõusis Kanada

Balti riikidest saavutas Eesti küll kõrgeima 79. koha, kuid langes 2018. aasta uuringuga võrreldes siiski tervelt üheteistkümne koha võrra. Ka teised Balti riigid on ihaldusväärsete sihtriikide seas märkimisväärselt tahapoole langenud – Leedu on kukkunud 93. kohale (2018. aastal 67. koht) ja Läti 96. kohale (2018. aastal 72. koht).

«Uuringu tulemusi vaadates tuleb tunnistada, et Skandinaavia riigid on endiselt meist talentide meelitamisel rohkem kui kolm korda eelistatumad – kui Eesti asub töövõtjate eelistuste pingereas 79. kohal, siis Soome leiame 22. kohalt ja Rootsi 17. kohalt,» tõi uuringu tulemustest esile CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Konkurents tugevneb

Henry Auväärt lisas, et konkurents rahvusvaheliste talentide meelitamisel on aastatega muutunud karmimaks – ka uuringust joonistub selgelt välja, et valmisolek minna tööle välisriiki on olnud langustrendis juba 2014. aastast ja tervisekriis on valmisolekut töö nimel kolida vähendanud veelgi. «Kui 2014. aastal olid pea kaks kolmandikku (64 protsenti) töövõtjatest üle maailma valmis töö nimel kolima, siis 2018. aastal langes näitaja 57 protsendile ja 2020. aastal 50 protsendile».