Kruuda trikitas Vichmannil raha tagasisaamise keerulisemaks

«Kui Oliver Kruuda käendab oma poja äriühingu nõuet (samuti ilmselt libanõue, mis põhineb kergekäeliselt tehtud tagaseljaotsusel) Kruuda enda maksejõuetu äriühingu vastu ja käenduse summa on 24,54 miljonit eurot, siis ei pea olema haritud jurist, et aru saada, et tegemist on ebaseadusliku skeemi ja fiktiivse nõudega, mille ainus eesmärk on soov kahjustada Oliver Kruuda teiste võlausaldajate huve,» arvas Vichmanni ettevõtet Best Idea OÜ esindav vandeadvokaat Paul Varul.