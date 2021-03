Endine Google'i töötaja arendab otsingumootorit, mille kasutamise eest peaks maksma

Hiljuti 40 miljonit dollarit kaasanud Neeva on praegu beeta faasis. Neeval on praegu mõni tuhat kasutajat, kuid eesmärk on pakkuda tulevikus inimestele reklaamivaba ja personaliseeritud otsingumootorit, kirjutab Forbes.

Neeva saab olema aga tasuline ja kasutajad peaksid maksma 5-10 dollarit (4,2-8,4 eurot) kuus. Ramaswamy möönis, et raske on veenda inimesi maksma millegi eest, mida nad on harjunud tasuta saama.

«Mõnikord naljatan, et me kõik maksame vee eest, mis meie kraanist tuleb. Ja see ei huvita inimesi. Teate miks? Sest tegemist on odava ja kvaliteetse tootega. Miks veebiteenused nii ei tööta,» rääkis Ramaswamy.

Neeva 45 töötajast umbes kümmekond on varem töötanud Google'is. Ettevõte loodab oma otsingumootoriga laiema kasutajaskonna ette tuua tänavuse aasta jooksul.

Eksperdid kahtlevad, et Neeva suudab Google'ilt väga palju kasutajaid üle meelitada. Google'i turuosa otsingumootorite seas on üle 90 protsendi. Teisel kohal on Microsofti Bing vaid kolme protsendiga.