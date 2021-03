Eesti finantssektor märgib murekirjas valitsusele, et teisest pensionisambast on praeguseks lahkumisavalduse esitanud juba iga seitsmes koguja ning valitsusel on viimane aeg anda selge sõnum, et säästude kogumise lõpetamise osas «kõhkleval» seisukohal olijaid ümber veenda.