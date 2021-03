Finantssektor hoiatab: teise samba reform tõukab Eesti järgmisse kriisi

«Kõhklevat» gruppi võimalik ümber veenda

«Seda «kõhklevat» gruppi on võimalik ümber veenda, kuid aeg selleks hakkab otsa saama, sest otsus tuleb neil teha veel enne märtsikuu lõppu. Selleks on vaja valitsusel selgelt kommunikeerida, et väljumisavaldust igaks juhuks esitama ei pea, et seda saab ükskõik millal tulevikus esitada ning et igal juhul on mõistlik kogumist jätkata,» märgivad FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar, FinanceEstonia tegevjuht Anu Müürsepp ja kogumispensioni töögrupi juht Joel Kukemelk (viimane on ka LHV Varahalduse juhatuse liige).