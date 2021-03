Ehituspoodides on vallandunud tõeline ostupaanika

Alates esmaspäeva, 8. märtsi õhtust, mil valitsus uued piirangud avalikuks tegi, on kõikide Ehituse ABC kaupluste külastatavus üle Eesti kasvanud hüppeliselt. Kahjuks on inimestel ekslik arusaam, et poed pannakse lõplikult kinni ning ehitustarvete müük seiskub üheks kuuks,» sõnas Ehituse ABC müügi- ja turundusdirektor Margo Pruunlep.

E-poest ostu sooritamisel saab enne kella 15.00 tasutud tellimused kätte juba samal päeval, kui toode on soovitud poes olemas. «Soovitame kauba valimisel jälgida toote saadavust kaupluses. Näiteks, kui soovite toodet kätte saada Peterburi tee Ehituse ABCst juba samal päeval, siis tasub kontrollida, kas toode on selles poes kohe saadaval – see info on e-poes olemas,» kirjeldas Pruunlep.