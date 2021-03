Parvlaev Kihnu Virve rikke tõttu on väljumised tühistatud

Kihnu mandriühendust korraldav aktsiaselts Kihnu Veeteed teatas, et tänahommikused väljumised on parvlaeva tehnilise rikke tõttu tühistatud ning häireid võib esineda ka õhtustel reisidel.

Kihnu Veeteede juhatuse esimees Andres Laasma ütles, et üks laeva kahest peamasinast ei käivitu ning tugeva tuulega ja rasketes jääoludes ei ole mõeldav üritada ühe masinaga välja sõita.

«Tõenäoliselt on tegemist mootorit juhtiva mooduli tarkvara probleemiga, põhjus ei ole selge. Ise me seda remontida ei saa, selleks on vaja tehase esindaja laevale toimetada,» selgitas Laasma. Parvlaev Kihnu Virve seisab hetkel Kihnu sadamas ning raskete ilmaolude tõttu ei ole teada, millal saab hõljuk Munalaiust saare poole startida.