Elektrilevi ostab Soome energiakontsernilt Imatra Elektri

«Tehinguks tuli initsiatiiv Soome energiakontsernilt Imatran Seudun Sähkö, kes soovis Eesti ärist väljuda ja jätta see professionaalsetesse kätesse. Kuna see läks kokku meie sooviga jaotusvõrguäri laiendada, jõudsimegi kokkuleppele,» kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Imatra Eesti omanikfirma Imatran Seudun Sähkö juhatuse esimehe Ari Saukkoneni sõnul on ta rahul, et Elektrileviga jõuti kokkuleppele: «Elektrilevi on kõrgelt hinnatud ja kliendikeskne ettevõtte. Usume, et meie kliendid on edaspidi heades kätes.»