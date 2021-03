«Soovime, et inimesed elavad prügivaba elu. Plaanime välja töötada terviklikke korduskasutussüsteeme, kus korduskasutatavad pakendid kogutakse inimestelt tagasi, pestakse ning suunatakse uuesti ringlusse,» tutvustas Bringpack'i põhiideed üks asutaja Rasmus Rask. «Kui meie teeme oma tööd väga hästi, siis ühekordseid pakendeid enam tulevikus vaja ei ole, mis omakorda on oluline samm prügivaba elu ja loodusressursside jätkusuutlikuma kasutamise suunas.»

Bringpack'i idee taga on tõsiasi, et igasuguse pakendiga kaasneb ühiskonnale kulu ning korduskasutatav pakend on keskkonnale sõbralikum lahendus.