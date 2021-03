Pangaliit valmistub muutusteks: hädasolijate hulk võib kasvada

Siiski usuvad pangad, et Eesti ettevõtted ja majapidamised on olukorraga kohanenud. Seda näitab seni ka stabiilsena püsinud maksepuhkusel olijate ja laenuvõlglaste number, teatas pangaliit.

Veebruari lõpuks oli maksepuhkusel 762 ettevõtte ja 4673 kodumajapidamise laenu. Maksepuhkusel olijate hulk on suvest saadik pidevalt langenud ja vähenes mõnevõrra ka veebruaris.

Hädasolijate hulk võib kasvada

«Ehkki olukord on seni püsinud stabiilne, oleme nüüd jõudnud sisuliselt uude eriolukorda, mis arusaadavalt võib mõjutada ka paljude ettevõtete ja perede majanduslikku toimetulekut. Riik planeerib küll tööandjaid toetada palgatoetustega ning koostöös KredExiga on välja töötamisel ka uued abimeetmed ettevõtetele, kuid hädasolijate hulk vôib siiski kasvada,» nentis pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik.

Ta märkis, et mida kiiremini uued abivõimalused ettevõteteni jõuavad, seda paremini õnnestub uute piirangute mõju majandusele pehmendada. «Lisaks on Eesti kui eksportiva riigi jaoks oluline, et tagatud oleks kaupade tõrgeteta üle piiri liikumine,» lausus Parik.