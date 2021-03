Apollo Group avab Soomes KFC restoraniketi

«Soome turg on mahult peaaegu sama suur kui kogu Baltikum ning see laiendab kohe ka meie turuhaaret ligi 100 protsenti. See on meie jaoks kindlasti tohutu pingutus ja paras väljakutse, millele alanud aastal vastu minna,» ütles Apollo Groupi juht Mauri Dorbek pressiteate vahendusel.

Esimesed sammud Soome turule sisenemiseks on Apollo Groupil juba tehtud ja tööd on alustanud KFC Soome juht Janne Einola. «Jannel on peaaegu 25-aastane kogemus jaekaubandusvaldkonnas, kus ta on töötanud nii müügi- kui ka juhtivpositsioonidel. Selle aja jooksul on ta avanud üle paarisaja kaupluse üheksas riigis. Viimased viis ja pool aastat on ta vastutanud ühe globaalse riidebrändi India turu eest,» kirjeldas Dorbek.