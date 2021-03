Eestlase asutatud idufirma kerkis ükssarvikuks väärtusega üle miljardi dollari

Zego äriidee seisneb tunnipõhise kindlustuse pakkumises kommertssõidukitele, nagu näiteks Uberi või Bolti juhtidele, et need ei peaks võtma kallist aastast kindlustuslepingut, vaid saaks kindlustuse sisse lülitada siis, kui nad teenust pakuvad. Ettevõte on seni pakkunud viies riigis 17 miljonit kindlustuspoliisi enam kui 200 000 sõidukile.