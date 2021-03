Uuring: Briti suurpankadel on kliima osas huvide konflikt

Kliimaühendus DeSmog uuris Ühendkuningriigi viie suurima panga (Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest ja Standard Chartered) 64 nõukogu liiget ja leidis, et 50 neist on olnud või on praegu sidemed keskkonda suurel määral saastavate tööstustega.