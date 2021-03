Microsofti tabanud küberrünnak puudutab ka kümneid Eesti ettevõtteid

«Oleme saanud viis teavitust võimaliku turvanõrkuse kuritarvituse kohta. Kahel juhul ei tuvastanud CERT-EE kompromiteerimisele viitavaid tunnuseid ning osasid juhtumeid me veel analüüsime. Teame, et oli ka juhtum, kus ründajad said süsteemi ligipääsu vaid loetud tunnid enne paikamist,» kommenteeris riigi infosüsteemi ameti küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juht Tõnu Tammer.