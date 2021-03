Valitsus leevendab turismisektori kriisitoetuse tingimusi

Minister Sutt selgitas, et muudatuste eesmärk on suurendada EAS-i kriisitoetustele ligipääsu just väiksemate ettevõtjate seas. «Alandasime toetusele kvalifitseerimise lävendit ja laiendasime sihtgruppi, et toetuseid saaks taotleda ka mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad,» ütles Sutt pressiteates.