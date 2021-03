TS Laevade reisijate arv vähenes veebruaris 29 protsenti

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul näitas veebruarikuu parvlaeva reisijate arv mõningast langust, mis suure tõenäosusega viitab sellele, et inimeste elustiil on koroonaviiruse piirangute tõttu jätkuvalt kodusem, samuti on välisturistide osakaal endiselt väike.