Nutitelefonidest autodeni: erakordne kiipide puudus avaldab mõju kogu maailmale

Probleemid ei piirdu aga vaid autodega. Kiipide puudus mõjutab ka Sony Playstation 5 ja Microsoft Xbox Series X konsoole. Isegi Qualcomm, mis on üks maailma suurimaid mobiiltelefonide kiipide tootjaid, ei suuda klientide nõudlust rahuldada.

«Kui küsiksite, mis mul öösel magada ei lase, siis selleks on tarneahela kriis pooljuhtide tööstuses,» ütles Qualcommi juht Cristiano Amon. Puuduse põhjuseks on suur nõudlus tehnikatoodete järele ja Amoni sõnul võib see kesta aasta lõpuni.