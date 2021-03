Ehitusfirma karmistuvatest piirangutest: kiired remonditööd satuvad löögi alla

«Kogu koroonaperiood on meie tegevust mõjutanud,» tunnistas Nordeconi juht Gerd Müller uusi koroonapiiranguid kommenteerides. Ümberkorraldused on igapäevased, iseäranis siis, kui mõni töötaja satub lähikontaktseks või kui esinevad tarneraskused, kuna kuskil tootmisettevõttes tekivad raskused.

«Nii kummaline kui see ka pole, siis kõige rohkem mõjutavad [uute piirangute puhul –toim] meid ehituskaupluste sulgemine, sest aeg-ajalt on ikka midagi kiiresti vaja ja me käime sealtsamast ostmas kust teised inimesedki,» rääkis Müller.