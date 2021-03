Idufirma Promoty kaasab Funderbeamis kuni 800 000 eurot

Sotsiaalmeedia sisuloojaid ja brände kokku viiv idufirma Promoty soovib investeerimis- ja kauplemisplatvormil Funderbeam kaasata 500 000 kuni 800 000 eurot, praeguseks on investorid huvi märkinud 623 000 euro eest.

Investeeringu peamine eesmärk on täiustused tootearenduses ja kanna kinnitamine välisturgudel, teatas idufirma. Rahastusring kestab veel kaheksa päeva ning miinimuminvesteeringu suurus on 100 eurot.

Nüüd on Promoty fookuses jätkata tööd eksisteerivatel välisturgudel, tugevdada oma positsiooni ja pürgida kasumlikkuse poole. «Kõikidel uutel turgudel on kampaaniad aktiivselt toimumas. Eriti hästi on käivitunud koostööprojektid Taanis ja Leedus,» ütles ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Aleks Koha pressiteates.