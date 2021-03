Hinnahüpe lennutas bitcoini turuväärtuse taas üle triljoni dollari piiri

USA populaarne investorite kanal CNBC kirjutab, et see on alles teine kord, kus bitcoini turuväärtus triljoni dollari piiri ületas. Eelmine kord oli 19. veebruaril. Toona püsis turuväärtus nii kõrgel mõned päevad, misjärel taas sellest piirist allapoole langes.

Ja kuigi bitcoini hind on allpool ajaloolist kõrgpunti ehk 58 332,36 dollarit, on hinnaralli olnud üüratu. Sellel aastal on digivaluuta hind kerkinud enam kui 80% ning viimase 12 kuuga on hinnatõus olnud 570%.