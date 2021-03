Eesti tarkvarafirma kaasas 13,5 miljonit

«Kuna probleemid, mida lahendame, on universaalsed, ei ole kasvul geograafilises mõttes piire,» ütleb Scoro asutaja ja tegevjuht Fred Krieger.

2013. aastal turule toodud tarkvara koondab projektijuhtimise, kliendihalduse, finantsi ning aruandluse ühte keskkonda, võimaldades ettevõtetel oma tööd varasemast paremini organiseerida ja planeerida. Ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Fred Kriegeri sõnul on Scoro üks terviklikuima lähenemisega tööhaldusplatvorme maailmas.

«Erinevat tarkvara, mis aitab tööd korraldada, on palju, kuid teisalt tekitab programmide aina kasvav hulk probleeme juurde. See vähendab produktiivsust, hajutab fookust ja toob kaasa andmete killustatuse. Scoro lahendab olukorra, tuues kõik vajalikud vahendid ühte kohta kokku ja automatiseerides mitmeid protsesse. Uue investeeringu abiga saame oma platvormi arendada veelgi võimekamaks ja jõuda üha rohkemate klientideni,» ütleb Krieger.

Investori sõnul potentsiaal meeletu

Kennet Partnersi tegevjuhi ja Scoro nõukogu uue liikme Hillel Zideli sõnul on Scorol oma unikaalse väärtuspakkumisega turul meeletu kasvupotentsiaal. «Scoro platvorm loob väärtust paljudele erinevatele ettevõtetele ja näeme, et meie investeering aitab Scorol kasvada hetkel, kui seda on kõige rohkem vaja.»