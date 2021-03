Zuckerberg: 2030. aastaks kasutavad inimesed nutiprille, mis võimaldavad «teleporteeruda»

«Teleporteerumise» all pidas Zuckerberg silmas, et kui kaks inimest oma kodudes kasutavad nutiprille, siis nad saavad liitreaalsuse abil suhelda nagu nad oleksid justkui samas ruumis. See tähendab Zuckerbergi sõnul, et inimesed ei peaks enam füüsiliselt kohtuma, vahendab CNBC.

Zuckerberg rääkis, et sellised tehnoloogilised võimalused vähendaksid ühest punktist teise liikumise vajadust, mis omakorda mõjuks hästi keskkonnale. «Loomulikult autod ja lennukid jäävad alles. Aga mida rohkem me teleporteerume, siis me ei pääse mitte ainult edasi-tagasi reisimisest, vaid see on ka meie planeedile üldiselt parem,» selgitas ta.