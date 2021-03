Tänasest müüb Circle K ainult ilma biolisandita mootoribensiini

«Circle K loobus etanooliga mootoribensiinide müümisest, kuna Eesti tarbijad ei näinud eelist ega vajadust tarbida etanooli sisaldavaid mootoribensiine. Otsustasime muuta Circle K mootorikütuste tooteportfelli ning tuua tagasi lisaks etanoolita mootoribensiinile 98 milesPLUS ka etanoolita mootoribensiinid 95 miles ja 95 milesPLUS, et vastata tarbijate ootustele,» sõnas Circle K Eesti AS mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Muutus on pandeemiaolukorras mõistlik

Mootorikütuste portfelli muudatus on mõistlik ka tänases koroonaviiruse pandeemia-olukorras, kuna etanool on desinfitseerimisvahendite peamine koostisosa ja selle järgi on aasta jooksul nõudlus hüppeliselt kasvanud. «Circle K ei pea otstarbekaks taastuvenergia nõuete täitmiseks konkureerida tervishoiuasutustega etanooli kasutamisel, kuna konkureerimine etanooliturul tõstab etanooli hinda, mis ei ole ühegi riigi ega tarbija huvides,» nentis Vahtrik.