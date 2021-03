Circle K müüb nüüd ainult biolisandita bensiini

«Circle K loobus etanooliga mootoribensiinide müümisest, kuna Eesti tarbijad ei näinud eelist ega vajadust tarbida etanooli sisaldavaid mootoribensiine. Otsustasime tuua tagasi lisaks etanoolita mootoribensiinile 98 milesPLUS ka etanoolita mootoribensiini 95 miles ja 95 milesPLUS,» sõnas Circle K Eesti AS mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Muutus on pandeemiaajal mõistlik

Muudatus on mõistlik ka koroonaviiruse pandeemiaolukorras, sest etanool on desinfitseerimisvahendite peamine koostisosa ja selle järele on nõudlus hüppeliselt kasvanud. «Circle K ei pea otstarbekaks taastuvenergia nõuete täitmiseks konkureerida tervishoiuasutustega etanooli kasutamisel, kuna konkureerimine etanooliturul tõstab etanooli hinda,» nentis Vahtrik.