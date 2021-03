Inspektsioon leidis LHV rahapesu tõkestamises puudujääke

Lisaks peab LHV Pank tõhustama kohaldatavaid hoolsusmeetmeid, et need võimaldaksid täpsemalt käsitleda rahapesu riske, juhul kui LHV Pank osutab teenust teistele finantsasutustele.

LHV teatas börsile, et on on protsesside parandamiseks juba samme astunud: muu hulgas on LHV täiendanud sise-eeskirju ja protseduurireegleid, suurendanud vastavuskontrolliga tegelevate inimeste hulka ning täiendanud rahapesu andmebüroole teatiste esitamise protseduure. Lisaks täiustab LHV seiresüsteeme ning parandab andmete kogumist ja haldamist.