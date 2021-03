Eesti läheb neljapäevast lukku

«Covid-19 olukord Eestis on erakordselt kriitiline. Sellele tuleb kiiresti reageerida ja me otsustasime panna riigi nii lukku kui võimalik. Õppeasutused, sealhulgas algklassid lähevad distantsõppele. Tungiv soovitus on lapsi lasteaedadesse mitte viia,» ütles Kallas.

«Kogu kaubandus – välja arvatud esmatarbekaubad, toidupoed – jääb suletuks ja kõik toitlustusasutused jäävad suletuks ja siseruumides sportimine ei ole lubatud. Väljas hakkab kehtima 2+2-reegel,» lisas Kallas.

Peaminister ütles, et piirangud kehtivad kuu aega. «Piirangud kehtivad vähemalt kuu aega ja jõustada saame need alates neljapäevast. See on kõik selleks, et kontakte vähendada ja nakkusahelaid katkestada,» selgitas Kallas.

Piirangud on samasugused, nagu kevadise eriolukorra ajal, aga eriolukorda ei kehtestata.

Jah, sisuliselt on eriolukord, tõdes Kallas. Erinevus võrreldes mulluse kevadega on selles, et me ei pea kehtestama eriolukorda, kuna reeglid on muutunud just nii, et selliseid piiranguid saaks kehtestada, lisas ta.