Twitteri juht pani oma esimese säutsu müüki: kõrgeim pakkumine on 2,5 miljonit

Järjest enam populaarsust koguv NFT on lihtsustatult öeldes digitaalne vara plokiahela platvormil, mis on mingil moel haruldane või unikaalne. Dorsey müüb NFT-na 2006. aasta 21. märtsil tehtud postitust, mille sisuks oli «just setting up my twttr» ehk eesti keeles võiks see kõlada kui «sean oma twttrit üles».