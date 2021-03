Eesti ostab ligi 10 miljoni euro eest moodsaid granaadiheitjaid ja laskemoona

Kaitsevägi on Carl-Gustavi mudeleid kasutanud rohkem kui paarkümmend aastat ja uued M4 granaadiheitjad vahetavad välja seni kasutusel olnud Carl-Gustav M2 granaadiheitjad. Kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp nentis, et esimesed relvad jõuavad Eestisse juba tänavu. «Eesti ja Rootsi ettevõtte Saabi omavahelist koostööd hindavad mõlemad osapooled ja me oleme rahul, et olenemata pandeemia mõjudest ja arvestades paljude firmade tarneraskusi saabus mullune tellimus õigeaegselt,» kommenteeris Lipp.