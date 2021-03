Türklanna Arzu Altinay on rahvusvaheliselt populaarse turismifirma Walks in Europe omanik ja tegevjuht. FOTO: Erakogu.

Eestil on üle 78 000 e-residendi, kes on siia loonud üle 15 000 ettevõtte. Mõni e-resident on meie ärikeskkonda, kultuuri, inimestesse ja loodusesse kiindunud sedavõrd, et on võtnud vastu otsuse perega Eestisse kolida.