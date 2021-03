Eestil on tänaseks üle 78 000 e-residendi, kes on siia loonud üle 15 000 ettevõtte. Mõned neist on meie ärikeskkonda, kultuuri, inimestesse ja imelisse loodusesse kiindunud sedavõrd, et on võtnud vastu otsuse perega Eestisse kolida. Naistepäeval on igati paslik tutvustada inspireerivat naist ja e-residenti, kes arendab oma rahvusvahelist äri just Tallinnas.