Circle K juht: nafta hinna tõus 100 dollarile pole välistatud

«Mina olen jaemüüja ja päris hinnakujundust ei suuda mõjutada, aga kuulates analüütikuid, siis nad ikkagi näevad, et 100 dollari piir ei ole utoopia, selleni me võime jõuda,» ütles Realo Äripäeva raadiosaates «Kuum tool» .

Ta selgitas, et nafta on seotud mitte ainult sellega, kui palju seda on võimalik kuskilt kätte saada, vaid seda mõjutab ka väga tugevalt naftariikide poliitika, kui palju, mida ja millal turule paisatakse ja ka muudest asjadest.