Meili teel vaktsineerima kutsumine ebaõnnestus: kuidas suunata riigi teated oma isiklikule emailile?

Kokku on @eesti.ee postkasti ära suunanud 413 000 inimest. Statistikaameti andmetele elab 60-aastaseid ja vanemaid inimesi Eestis ligikaudu 338 000, neist umbes viiendik ehk 74 000 on @eesti.ee e-posti edasi suunanud.

Sotsiaalmeedias on toonud mitmed inimesed välja, et suunasid isikukood@eesti.ee meiliaadressile tulevad kirjad oma isiklikule meilile, kuid hiljem katsetades e-mailid läbi ei läinud. Siin on põhjuseks see, et isikukood@eesti.ee aadressile saatjad on piiratud ehk sellele aadressile tohivad kirju saata ainult lepingulised riigiasutused.