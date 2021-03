Meili teel kutsututest läksid vaktsineerima alla poole: kuidas suunata riigi teated oma isiklikule e-postile?

60–69-aastastele inimestele saadetud 13 000 haigekassa kirjast jõudis adressaatidele kohale vähem kui pooled. Statistikaameti andmetel elab 60-aastaseid ja vanemaid inimesi Eestis ligikaudu 338 000, neist umbes viiendik ehk 74 000 on @eesti.ee e-posti edasi suunanud. Kokku on @eesti.ee postkasti ära suunanud 413 000 inimest.

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) peadirektori asetäitja Margus Armi hinnangul ei saa vaktsineerimise teavitust ebaõnnestunuks nimetada. «Ma lähtuks teavitamise puhul sellest, et kümme kohale jõudnud kirja on parem kui null,» sõnas ta. «Kui vaatame teavitusi, siis 13 500-st jõudis 5000 kohale. See on üle ootuste hea tulemus. 5000 said kätte selle asemel, et nad oleks olnud teadmatuses ja perearstid oleks pidanud helistama ja kutsuma.»

Sotsiaalmeedias on toonud mitmed inimesed välja, et suunasid isikukood@eesti.ee meiliaadressile tulevad kirjad oma isiklikule meilile, kuid hiljem katsetades e-mailid läbi ei läinud. Siin on põhjuseks see, et isikukood@eesti.ee aadressile saatjad on piiratud ehk sellele aadressile tohivad kirju saata ainult lepingulised riigiasutused.

«See piirang on kuna tegemist on riigiasutuste teavituskanaliga ja sellele meiliaadressile saab teateid saata vaid riik. See on piiratud, et vältida spämmi ja muid taolisi kirju,» selgitas Arm.

Ta möönis, et RIA kasutajatoe koormus on viimastel päevadel olnud tavapärasest suurem. Arm tõi aga ka välja, et märtsis on juba umbes 10 500 inimest suunanud oma @eesti.ee meiliaadressi isiklikule emailile.

Järgnevalt toome välja riigi infosüsteemi ameti õpetuse, kuidas suunata @eesti.ee aadress oma isiklikule meilile.

1. samm

Kui sa ei ole varem @eesti.ee postkasti suunanud, siis mine aadressile https://www.eesti.ee/portaal/!postisysteem.suunamised ning logi sisse. Seejärel vali vasakult tulbast «E-post» ning loo endale konto. Lehekülje lõppu kerides leiad rohelise kasti nimega «Loo konto». Sinna vajutades luuakse konto, kuhu riik saab sulle saata olulisi teavitusi.

eesti.ee leht. FOTO: Kuvatõmmis

2. samm

Nüüd oleks vaja, et need teavitused jõuaksid eesti.ee portaalist sinu isiklikku postkasti. Ava veebileht https://www.eesti.ee/portaal/!postisysteem.suunamised ning sisene kas ID-kaardi, Smart- või mobiil-IDga. Suunamise lehekülje leiab ka www.eesti.ee kodulehelt, kus see on kirjutatud kollasega otsingukasti kohale.

eesti.ee leht. FOTO: Kuvatõmmis

3. samm

Seejärel avaneb lehekülg «@eesti.ee aadressi seaded», kus saab lisada e-posti aadressi, kuhu @eesti.ee postkasti jõudnud e-kirjad edasi saadetakse. Pärast e-posti aadressi lisamist saadetakse aktiveerimisvõti sisestatud aadressile, näiteks eesnimi.perekonnanimi@gmail.com. Seejärel vajuta «Aktiveeri». Lisa sinna aktiveerimisvõti ehk kood ja vajuta salvesta, siis hakkavad uued teated jõudma värskelt lisatud e-postile.