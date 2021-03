Hakkajad naised: «juhus» ei ole reeglina «juhus», vaid varasemate mõtete ja tegude tagajärg

Bolti valitsussuhete juht Sandra Särav

Edu ei seisne kindlasti ainult juhuste kokkulangevuses, vaid on järjekindluse ja sihtide seadmise küsimus. Mäletan, kuidas bakalaureusekraadi omandades kirjutasin stipendiumiavaldusse sihikindlalt, et kui mu taotlus rahuldatakse, kinnitan, et ei jää tagapinki pelgalt pealtvaatajaks.

Rahuldati. Ei jäänud. Eesmärgid, kas suured või väikesed, aitavad mõõta ka enesega rahulolu ning ka seda, mis rahuolust puudu on. Siiski, uued võimalused tulevad uute otsustega. Olen alati sihtinud kinni haarata uutest väljakutsetest ja pakutavatest võimalustest. Tähtis on (karjäärile) tagasi vaadata nii, et ei jääks kahetsusi. Usun, et olen rasketel hetkedel teinud õigeid otsuseid, isegi, kui need ei ole tulnud kergelt.

Swedbanki juhatuse liige, finantsjuht Anna Kõuts

Tasakaal töö, enesearengu ja pauside vahel on oluline. Hingega tehtud töö ja järjepidev enesetäiendamine loovad eeldused edu saavutamiseks, kuid hingetõmbehetked lasevad hinnata olukorda, märgata võimalusi ning lasta ellu õnnelike juhuseid.

Välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor Kerli Veski

Edu ja edukus on inimeste jaoks väga erineva tähendusega ning see võib olla seotud nii hobide, isikliku arengu, era- kui tööeluga. Siiski usun, et sõltumata valdkonnast on edasijõudmiseks vaja pingutada, selleks energiat kulutada.