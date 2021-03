Rahandusminister selgitas kriisiraha jagamist

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et hetkeolukord koroonaviiruse leviku tõkestamisel on kontrolli alt väljumas ja seetõttu soovib komisjon saada ülevaadet, täiendavate tegevuste kohta viirusega nakatumiste plahvatusliku kasvu tõkestamisel ning ülevaadet, paljudesse perearstikestustesse ei ole vaktsiinid veel jõudnud.

«Soovime tervisemetilt omavalitsuste lõikes ülevaadet, mitu protsenti on soodusgruppidest vaktsineeritud ning kuidas jaguneb tehtud vaktsiinide maht gruppide vahel ning kui palju on soodusgruppides mitte olevaid vaktsineerituid ning kui palju on vaktsineerimisest keeldutud,» sõnas Reinsalu.

Eraldi küsimused on komisjoni esimehe sõnul ettevõtjatele praeguste piirangute leevendamiseks mõeldud toetuste kohta. «Täiesti selge on see, et kõige rohkem kriisis kannatanud ettevõtjad vajavad toetust, kuid ka nende puhul peab olema kindlaks määratud, milliste kriteeriumite alusel meetmeid rakendatakse,» ütles Reinsalu.