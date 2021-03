Pentus-Rosimannus: lisaeelarve tuleb, rõhk töökohtadel ja tervishoiul

«Leevenduspakett puudutab nii tervishoidu, ettevõtlust kui ka kultuuri ja haridust - kriisis kõige enam kannatavaid sektoreid. Kõige põletavamad ja kiiremad vajadused on võimalik katta valitsuse reservfondist, aga praeguseks on selge, et käivitame rahandusministeeriumis ka lisaeelarve stsenaariumi,» teatas minister ühismeedias.