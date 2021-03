«Ametikoht on väga suur tunnustus ning ma olen väga tänulik sellele eelnenud aastatele, kogemustele ja nendele inimestele, kes on mul aidanud nii kõrgele positsioonile tõusta. Mul on väga hea meel, et saan oma toitumisalaste, teaduslike ja seadusandlike teadmistega panustada ettevõtte globaalsesse arengusse. See on väga oluline samm ka Coca-Cola ärilises edus, et muuta ja laiendada tooteportfelli,» ütles Vään.