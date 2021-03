Riik otsib suure potentsiaaliga vesiniku projekte

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kutsub ettevõtjaid osalema ideekorjel innovaatiliste ja ambitsioonikate ideedega. «Vesiniku kasutuselevõtt energiasalvestajana on osa rohe- ja innovatsioonipöördest. Kui soovime olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, ja seda me soovime, siis peame mõtlema julgelt ja osalema vesinikutehnoloogia arendamises,» ütles ta.

Uus lähenemine

Vesinikuenergia ja -tehnoloogiate ideekorje esimene faas on avatud 8. märtsist kuni 30. märtsini, mil tuleks esmane info oma projekti kohta edastada EASile. «See on uut tüüpi lähenemine, kus otsime suurprojekte enne võimalike toetuste disainimist, et riik saaks luua parimad lahendused ettevõtetega koostöös,» ütles EASi juht Peeter Raudsepp.

Tegemist on esimese ideekorjega, millele järgneb ka pilvetehnoloogiate ja mikroelektroonika suurprojektide ideekorjed. See tuleneb Euroopa Liidu tööstusstrateegiast, kus on kokku lepitud, mis on need tehnoloogiad, mille ühine arendamine vähendab sõltuvust kolmandatest riikidest ning võimaldab suurendada meie ettevõtete globaalset konkurentsivõimet.