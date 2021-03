Inbank vahetab juhti

Vaadates Inbanki ees seisvaid väljakutseid saime aru, et hetkel on parim lahendus minul keskenduda organisatsiooni arendamisele ja skaleerimisele ning Janil keskenduda toote innovatsioonile ja rahvusvahelisele kasvule. Asutajatena jätkame koostööd panga strateegia kujundamisel, lihtsalt meie rollid vahetuvad,» sõnas Põldoja.

