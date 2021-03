Maismaanappuses Singapur üritab päikesepaneele merele ehitada

Kuigi Singapur on pindalalt üks maailma väiksemaid riike, on finantskeskuse süsihappegaasi emissioon inimese kohta Aasia suurim. Võimud üritavad seda muuta, kuid see on tuultevaese ja jõgedeta riigi jaoks raske. Seega on riik pöördunud päikeseenergia poole, kuid maismaanappus sunnib rannikust eemalduma.