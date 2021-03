Kõrge tunnustus: Appollo Group on edukaim KFC frantsiisivõtja

Yum! Brands hindab kõrgelt Apollo Groupi tegevust klientidele elamuse loomisel, KFC müügikohtades digitaalsete lahenduste sisseseadmisel, menüü mitmekesistamisel ja kahe müügikoha kolimisel uutesse asukohtadesse. Auhinnatseremoonial märgiti muu hulgas, et Apollo Group on usaldusväärne partner, kes on edukalt tutvustanud KFC tuntust Baltimaades.