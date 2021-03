Kauplused korraldasid piirangute tõttu töö ümber

«Teate, ma kuulan tavaliselt uudiseid, aga praegu kuulen teilt esimest korda, et on kinni. Oleksin parem koju jäänud, oleks istunud teleri ees või tegelenud oma asjadega,» rääkis poekülastaja Anatoli «Aktuaalsele kaamerale».

Näiteks tellisid Lasnamäel asuva Motoneti kliendid kauba e-poest, e-kirja või telefoni teel. Kui kaup koos, kutsuti klient ostudele järele. «Kliendid on väljas ja meie töötajad on sees ja piiriks on siin ukseava, seal on laud risti ja seal on kassaaparaadid ja sealt saame müüki teha,» rääkis Motoneti kaubamaja juhataja Tomi Ranta.