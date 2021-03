EL soovib saada USA-st materjali koroonavaktsiini tootmiseks

Praegu on kogu kõnealune kaup kontrollitud rangete ekspordipiirangutega. EL-i siseturu volinik Thierry Breton, kes on pandud vastutama ka vaktsiinitootmise eest, asub läbi rääkima Valge Maja COVID-19 koordinaatori Jeffrey Zientsiga, ütles läbirääkimistele lähedalseisev allikas AFP-le.

Kõne all olevad piirangutega kaubad on tootjate tünnide külge kinnitatavad kotid, mida toodavad tihti kas USA ettevõtted EL-is või Euroopa ettevõtted USA-s, lisaks pudelikesed, süstlad ja niinimetatud «nanolipiidsed osakesed», mida kasutatakse mõnede RNA vaktsiinide osakeste pakendamiseks.

Kõigi vaktsiiniks vajalike materjalide ekspordiks on vaja Washingtoni eriluba. «Mõte pole mitte reeglite üle vaielda, vaid kergendada ja kiirendada administratiivseid protseduure,» kinnitas EL-i allikas. «Tegutseme ennetavalt. Kui tuleb aeg, mil vaktsiinitootmine Euroopas oluliselt suureneb, soovime olla kindlad, et kõik vajalikud materjalid on olemas.»