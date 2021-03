Vähetuntud, kuid kardetud viies element boor mängib tervises olulist rolli

Boor põllumajanduses

Põllumajanduses pruugitakse vesilahustuvaid booriühendeid väetisena. Mikroelementidele omaselt on seejuures vaja kasutada mõistlikku kogust: mitte liiga vähe ega liiga palju. Põllumajanduses on booripuudus üks tõenäolisemaid mikroelementide vajakajäämisi, aga see oleneb asukohast (Eestis ja Põhja-Euroopas üldse ei ole pinnas kuigi booririkas, aga Lääne-Eestis on kohati põhjavees boori rohkem kui piirnormidega lubatud), mulla tüübist (happelises ja liivases mullas on boori vähe) ja viljeldavast taimeliigist (näiteks raps ja õunapuu on boori suhtes nõudlikumad kui teraviljad).

Boorhappel on majanduslik tähtsus ka putukamürgina. Meega segatud boorhape on tasapisi, aga kindlalt ja tõhusalt (üksiti täiesti looduslik) toimiv mürk, mille abil saab lahti tarakanidest ja sipelgatest. Booriühendid on Eestis tarvitusel puidukaitsevahendite ja mikroväetiste koostises.

Boori on võimalik kasutada ka toodete kontrollimisel. Nimelt on booril kaks isotoopi, 10B ja 11B, mille osakaal on maailma eri piirkondades isesugune. Nende isotoopide suhte abil saabki teha kindlaks näiteks veini või kohvi päritolu.