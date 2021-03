FOTOD ⟩ Porsche esitles soolase hinnaga elektrijalgrattaid

Volkswagenile kuuluv ettevõte teatas, et jalgrattad tulevad müüki kevadel. Mudeleid on kaks – Sport ja Cross.

Kui Sport on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks, siis Cross on rohkem off-road jalgratas. Sporti raam on valmistatud süsinikkiust, kaalub 22 kilogrammi ja maksab umbes 9000 eurot. Crossi hind jääb 7200 euro kanti.