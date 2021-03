Facebook kasutas miljardit Instagrami fotot uue tehismõistuse õpetamiseks

Ettevõtte sõnul suutis uus tehismõistus objekte ära tunda paremini kui varasemad. Seni täpseimad algoritmid suudavad tuvastada objekte piltidel siis kui inimesed on need ära märkinud ning andnud käskluse otsida samasuguseid fotosid, kirjutab CNBC.

Sotsiaalmeediagigandi tarkvarainsener Priya Goyali sõnul on Instagrami privaatsuspoliitikas kirjas, et sisu kasutatakse arendustööks. Arvestades Instagrami populaarsust, siis on tegemist ilmselt ühe kõige suurema fotode andmebaasiga, millele on ligipääs Instagrami emafirmal Facebookis.