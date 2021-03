Rahandusministeerium: hinnatõus hakkab kevadel hoogu koguma

«Hinnaarenguid mõjutasid ka veebruaris külm talv ja naftahindade jätkuv kallinemine. Nafta hinnad on alates novembri algusest tõusnud üle 60 protsendi ning on kriisieelsel tasemel tagasi,» ütles Pungas pressiteate vahendusel.

Ta tõi välja, et kui mullu sügisel põhjustas viiruse teine laine teenuste odavnemist, siis selle aasta alguses on teenuste hinnad pöördunud tagasihoidlikule, 1-protsendisele tõusule.

«Suuremal määral on kallinenud meelelahutusteenused ja taas pakkumisel olevad puhkusepaketid, mis on 6 protsenti kõrgemad kui aasta tagasi. Viirusest on rohkem mõjutatud majutus ja üüriturg, kus on hinnad aastaga langenud pea kümnendiku,» märkis Pungas.