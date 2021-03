Häkkerid ründasid Vene küberkurjategijate veebilehte ja varastasid kasutajate andmeid

2003. aastal asutatud Maza, mis on varem kandnud nime Mazafaka, on venekeelne keskkond, kus kaubeldakse varastatud pangaandmetega ja arutletakse rahapesu, pahavara levitamise ning muu kuritegeliku tegevuse üle.

Küberrünnaku käigus saadi veebilehelt kätte kasutajate meiliaadressid, kasutajanimed ja paroolid. Foorumi avalehel seisis kiri: «Teie andmed on lekkinud» ja «Seda foorumit häkiti». Mazast varastatud andmed postitati tumeveebi ja foorumit kasutanud küberkurjategijad muretsevad nüüd, et nende isikud võidakse paljastada.

Tegemist on juba kolmanda taolise rünnakuga. Sel aastal on rünnatud ka Vene foorumeid Verified ja Exploit. Selline küberkurjategijaid koondavate kõrgtasemeliste foorumite ründamine on väga ebatavaline.