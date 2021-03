Elron muutis veebist piletiostu mugavamaks

Lisaks uuenes esimese klassi istekohtade valiku vaade, et reisijatel oleks kohtade asukoht rongis lihtsamini ja selgemalt leitav.

«Veebist piletiostu osakaal järjest suureneb ning eriti praegusel ajal on kontaktide vältimise huvides just veebist pileti etteostmine parim variant. Selleks, et piletiost oleks reisija jaoks mugavam, oleme teinud täiendavaid arendusi,» tõi Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo esile.